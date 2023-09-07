Зеленский после встреч с партнерами: Каждое проявление консолидации мира помогает спасать жизни

Украина заключила со странами-партнерами новые оборонные договоренности в день, когда Россия совершила очередной теракт в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 6 сентября.

Он начал с того, что сегодня день особенно тяжелый из-за удара России по Константиновке.

— По состоянию на это время в Константиновке Донецкой области после удара российских террористов уже более 30 раненых, 16 человек убиты. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, кто потерял близких, — сообщил он.

Глава государства добавил, что в течение суток на месте российского теракта работали чрезвычайники, которые разбирали завалы, под которыми находились люди и помогали раненым.

— Я благодарен всем в мире, кто осудил это очередное проявление российского зла и поддерживает Украину, наших людей. И очень важно, что ответом на российский террор была исключительно еще большая консолидация мира. Каждое проявление такой консолидации реально помогает спасать жизни, — добавил президент.

Владимир Зеленский также добавил, что сегодня в Киеве состоялось несколько важных международных событий, среди них визиты премьер-министра Дании Метте Фредериксен, а также госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Также состоялся саммит первых леди и джентльменов с участием представителей государств-партнеров.

— И этот уже третий Саммит первых леди и джентльменов посвящен чрезвычайно важной и чувствительной теме, а именно — тому, как проходим через эту войну, как наши сердца и души переживают войну. Тому, как преодолевать боль войны. Ментальное здоровье, ментальная устойчивость людей — это то, что требует работы так же, как и любое другое проявление нашей устойчивости, — сказал президент.

Владимир Зеленский также вспомнил о своем обращении к лидерам стран-участников саммита Триморья, где призвал партнеров беречь единство в Европе и не продолжать блокаду украинского зерна.

— За этот день имеем новые оборонные договоренности. Новые политические, гуманитарные договоренности. Готовим и новую международную коммуникацию, чтобы эта неделя с точки зрения нашей внешнеполитической работы еще добавила активности. Чтобы наши воины, весь наш народ почувствовали больше усиления, — добавил президент.

Источник : Офис президента

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