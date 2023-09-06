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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский: Удар по рынку в Константиновке — преднамеренный теракт России

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по рынку в Константиновке — это преднамеренный теракт России.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференция с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Киеве.

Зеленский отметил, что когда Вооруженные силы Украины осуществляют положительные наступательные шаги, Россия всегда наносит удары по гражданскому населению и объектам.

Президент подчеркнул, что бывал в Константиновке и хорошо знает место, по которому российские террористы нанесли удар.

– Относительно очередного российского теракта на Донбассе в городе Константиновка, который состоялся сегодня, удар просто по рынку, по магазинам, по аптеке… это гражданское место, там нет никаких военных частей и близко. Удар был преднамеренный. Мы понимаем, что они делают. Это то же самое, что и было раньше, когда происходят те или иные позитивные наступательные шаги украинских Сил обороны, в том направлении россияне всегда бьют по гражданским гражданам и гражданским объектам, куда достают теми или иными видами ракет или артиллерии. Мы прекрасно знаем это направление. Мы понимаем, что они били намеренно, – сказал Зеленский.

Глава государства также прокомментировал российские заявления о якобы каком-то украинском самолете, который “не туда попал”.

– Это абсолютная ложь. Мы понимаем, что там происходит и из каких видов (вооружения) они ударили по нам. Они всегда бьют в этом регионе. А сейчас они намеренно прицельно ударили по рынку, – подчеркнул президент Украины.

Напомним, в Министерстве внутренних дел сообщили, что в результате ракетного удара по рынку в Константиновке пострадали 44 человека.

16 из них погибли, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

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