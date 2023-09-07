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Автоматы, гранаты и взрывчатка: СБУ заблокировала каналы продажи оружия криминалитету

СБУ блокувала підпільний продаж зброї
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала в двух областях каналы подпольной продажи оружия и боеприпасов, которые попадали в руки криминалитета.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет о Днепропетровской и Херсонской областях.

Удалось задержать организаторов двух подпольных каналов продажи оружия. “Клиентов” злоумышленники искали среди криминальных кругов посредством собственных связей.

Оружие они доставали на деоккупированных территориях Украины, где раньше происходили бои. В ходе обысков изъята взрывчатка, боевые гранаты, противотанковый гранатомет, автоматы Калашникова российского производства.

– Установлено, что, например, российский автоматический карабин АК-12 они хотели продать почти за 60 тыс. грн, а стоимость гранатомета оценивали в 14,5 тыс. грн, — отметили в СБУ.

СБУ блокувала підпільний продаж зброї
СБУ блокувала підпільний продаж зброї
СБУ блокувала підпільний продаж зброї
СБУ блокувала підпільний продаж зброї
СБУ блокувала підпільний продаж зброї
СБУ блокувала підпільний продаж зброї
СБУ блокувала підпільний продаж зброї
СБУ блокувала підпільний продаж зброї

• Днепропетровская область

Один из злоумышленников планировал продать целый арсенал “трофейного” оружия, которое хранил у себя дома. В схроне сотрудники СБУ обнаружили:

  • ручной пулемет Калашникова;
  • два автомата АК-12 и АК-74;
  • 8 гранатометных выстрелов;
  • 9 боевых гранат;
  • взрывчатые вещества с детонатором;
  • более 1 тыс. патронов разного калибра.
  • свыше 40 артиллерийских снарядов.

• Херсонская область

Другой фигурант пытался подпольно продать автомат Калашникова с патронами, а также российский гранатомет типа РШГ-2.

Во время обысков в его доме также обнаружены: гранаты РГД-5; гранатометные выстрелы; патроны калибра 5,45.

Оба злоумышленника получили подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Им грозит до 7 лет заключения. Сейчас они находятся под стражей.

Изъятое оружие и боеприпасы планируют передать на нужды Сил обороны Украины.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Зброя, СБУ
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