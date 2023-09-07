Автоматы, гранаты и взрывчатка: СБУ заблокировала каналы продажи оружия криминалитету

Служба безопасности Украины заблокировала в двух областях каналы подпольной продажи оружия и боеприпасов, которые попадали в руки криминалитета.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет о Днепропетровской и Херсонской областях.

Удалось задержать организаторов двух подпольных каналов продажи оружия. “Клиентов” злоумышленники искали среди криминальных кругов посредством собственных связей.

Оружие они доставали на деоккупированных территориях Украины, где раньше происходили бои. В ходе обысков изъята взрывчатка, боевые гранаты, противотанковый гранатомет, автоматы Калашникова российского производства.

– Установлено, что, например, российский автоматический карабин АК-12 они хотели продать почти за 60 тыс. грн, а стоимость гранатомета оценивали в 14,5 тыс. грн, — отметили в СБУ.

• Днепропетровская область

Один из злоумышленников планировал продать целый арсенал “трофейного” оружия, которое хранил у себя дома. В схроне сотрудники СБУ обнаружили:

ручной пулемет Калашникова;

два автомата АК-12 и АК-74;

8 гранатометных выстрелов;

9 боевых гранат;

взрывчатые вещества с детонатором;

более 1 тыс. патронов разного калибра.

свыше 40 артиллерийских снарядов.

• Херсонская область

Другой фигурант пытался подпольно продать автомат Калашникова с патронами, а также российский гранатомет типа РШГ-2.

Во время обысков в его доме также обнаружены: гранаты РГД-5; гранатометные выстрелы; патроны калибра 5,45.

Оба злоумышленника получили подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Им грозит до 7 лет заключения. Сейчас они находятся под стражей.

Изъятое оружие и боеприпасы планируют передать на нужды Сил обороны Украины.

Источник : СБУ

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