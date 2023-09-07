Автоматы, гранаты и взрывчатка: СБУ заблокировала каналы продажи оружия криминалитету
Служба безопасности Украины заблокировала в двух областях каналы подпольной продажи оружия и боеприпасов, которые попадали в руки криминалитета.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет о Днепропетровской и Херсонской областях.
Удалось задержать организаторов двух подпольных каналов продажи оружия. “Клиентов” злоумышленники искали среди криминальных кругов посредством собственных связей.
Оружие они доставали на деоккупированных территориях Украины, где раньше происходили бои. В ходе обысков изъята взрывчатка, боевые гранаты, противотанковый гранатомет, автоматы Калашникова российского производства.
– Установлено, что, например, российский автоматический карабин АК-12 они хотели продать почти за 60 тыс. грн, а стоимость гранатомета оценивали в 14,5 тыс. грн, — отметили в СБУ.
• Днепропетровская область
Один из злоумышленников планировал продать целый арсенал “трофейного” оружия, которое хранил у себя дома. В схроне сотрудники СБУ обнаружили:
- ручной пулемет Калашникова;
- два автомата АК-12 и АК-74;
- 8 гранатометных выстрелов;
- 9 боевых гранат;
- взрывчатые вещества с детонатором;
- более 1 тыс. патронов разного калибра.
- свыше 40 артиллерийских снарядов.
• Херсонская область
Другой фигурант пытался подпольно продать автомат Калашникова с патронами, а также российский гранатомет типа РШГ-2.
Во время обысков в его доме также обнаружены: гранаты РГД-5; гранатометные выстрелы; патроны калибра 5,45.
Оба злоумышленника получили подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Им грозит до 7 лет заключения. Сейчас они находятся под стражей.
Изъятое оружие и боеприпасы планируют передать на нужды Сил обороны Украины.
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