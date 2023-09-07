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Буданов о новом министре обороны: С Умеровым знакомы давно и сотрудничаем

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, говоря об ожиданиях от нового министра обороны, отметил, что давно знает Рустема Умерова и надеется, что при его руководстве Украина получит еще больше нового оружия.

Об этом он заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

— С Рустемом Умеровым мы достаточно давно знакомы и сотрудничаем во многих аспектах. Мы хорошо знаем друг друга. Что касается ожиданий? Это улучшение, интенсификация процессов по получению новых типов вооружения, по упорядочению нормативно-правовой базы и всяческого развития жизнедеятельности всех подразделений, входящих в Минобороны, одним из которых являемся и мы. И все мы должны работать на одно — на победу Украины, — отметил Буданов.

В четверг, 7 сентября, президент Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Рустема Умерова и определил ключевые задачи, которые стоят перед ним.

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ВСУ, Кирилл Буданов, Міноборони України, Разведка, Рустем Умєров
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

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