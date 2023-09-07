Можно ли перевестись в другой университет и как это сделать

Если у студента возникло желание перевестись в другой университет, он может это сделать.

Информацию о порядке перевода можно получить на сайте ЗВО или обратившись в приемную комиссию или деканат соответствующего факультета. Сама процедура перевода в разных учебных заведениях может отличаться.

Когда можно перевестись в другой ЗВО

Перевод студентов осуществляется, как правило, во время летних или зимних каникул. Кроме того, обычно переводят только после окончания второго курса.

Если вы выбрали новую специальность и университет, нужно учесть, что для зачисления по новому месту обучения нужно ликвидировать академическую разницу, то есть сдать зачеты и экзамены по тем предметам, которые студент не изучал в предыдущем вузе.

Если предыдущая и новая специальности похожи, перевестись будет несложно. Однако если они кардинально отличаются, в переводе могут отказать.

Согласно рекомендациям МОН, размер академической разницы в год не может превышать 20 кредитов (примерно 6-7 предметов по три кредита).

Переведут ли студента на бюджет, если он учился на бюджете в предыдущем учебном заведении

Студенты, которые учились на бюджете, имеют приоритетное право быть переведенными на бюджет, но при условии наличия свободных мест. Если таковых нет, то можно перевестись на контракт.

Если студент учился на контракте, он может попробовать перевестись на бюджет. В некоторых учебных заведениях такой перевод возможен на конкурсной основе.

Процедура смены университета

Для перевода в другое ЗВО нужно написать заявление, которое подписывается у ректора того учебного заведения, в котором студент учится, затем его необходимо предоставить ректору заведения, в которое студент хочет перевестись.

В случае получения согласия на перевод, студенту нужно получить в деканате по новому месту учебы справку с перечнем предметов, которые нужно сдать чтобы ликвидировать академразницу. Как правило, ее нужно составить до начала занятий.

Какие документы нужны, чтобы перевестись

В основном для перевода нужны только два документа: академическая справка и заявление о переводе. В то же время высшие учебные заведения могут уточнять перечень необходимых документов.

Например, просить о копии учебной карточки студента с обязательным указанием названий дисциплин, количества кредитов, предусмотренных на их изучение, копию паспорта и справки об идентификационном коде.

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