Эффективность ПВО будет выше: Наев о возможных ударах РФ по критической инфраструктуре
Украина получила больше систем противовоздушной обороны с прошлой зимы, поэтому эффективность работы во время очередных российских атак будет выше.
Об этом в комментарии Reuters заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, военные понимают, что Россия не отказалась от своих преступных намерений бить по объектам критической инфраструктуры Украины.
Таким образом враг хочет нанести вред нашему государству и его экономике.
— Прошлой зимой у нас было меньше (систем ПВО. – Ред.). Сейчас мы получили больше, и эффективность будет выше, — сказал Наев.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое посвятил подготовке энергосистемы к зиме.
Основное внимание участники уделили комплексному плану защиты объектов критической инфраструктуры от российских ударов.
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