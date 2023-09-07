Эффективность ПВО будет выше: Наев о возможных ударах РФ по критической инфраструктуре

Украина получила больше систем противовоздушной обороны с прошлой зимы, поэтому эффективность работы во время очередных российских атак будет выше.

Об этом в комментарии Reuters заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, военные понимают, что Россия не отказалась от своих преступных намерений бить по объектам критической инфраструктуры Украины.

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Таким образом враг хочет нанести вред нашему государству и его экономике.

— Прошлой зимой у нас было меньше (систем ПВО. – Ред.). Сейчас мы получили больше, и эффективность будет выше, — сказал Наев.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое посвятил подготовке энергосистемы к зиме.

Основное внимание участники уделили комплексному плану защиты объектов критической инфраструктуры от российских ударов.

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