Россия готовится к активизации наступательных действий на нескольких направлениях Востока Украины, чем пытается оттянуть силы ВСУ с Юга.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, фронт на сегодня имеет структуры, когда на Юге страны основной этап наступления украинских сил, когда же на Востоке — основное направление врага.

— Восток у нас неоднородный. Есть четыре направления, где враг пытается пробить нашу оборону — это Купянское, Лиманское, Авдеевское и Мариинское. Но есть и Бахмутское направление, где сейчас как раз у нас есть успехи и мы там постепенно наступаем. Именно это и смущает врага. Они пытаются приложить все усилия, чтобы на Юге остановить наши наступательные действия, и на Бахмутском направлении на Востоке. Основная борьба идет именно вокруг того, чтобы остановить наши Вооруженные силы, — говорит она.

Маляр добавила, что Россия прибегает к различным тактикам, чтобы попытаться снизить темп продвижения украинских военных. В частности, враг пытается отвлекать внимание войск ВСУ и распылять сосредоточение сил.

— Если вы следите за новостями, то, наверное, заметили, что время от времени у нас идут обострения на Купянском и Лиманском направлениях. У нас также довольно сложная ситуация на Мариинском и Авдеевском направлении, — пояснила она.

Заместитель министра обороны говорит, что сегодня военное руководство Украины наблюдает сосредоточение сил противника, чтобы активизировать свои действия на Лиманском и Купянском направлениях.

— Ежедневно мы подаем похожие новости, что продолжаются бои. Вместе с тем, ситуация там достаточно динамична, — говорит он.

Анна Маляр добавила, что на Лимано-Купянском направлении Россия сегодня собирает силы и активизирует боевые действия.

Время от времени, после боев с Силами обороны, у врага есть потребность в восстановлении сил, поэтому на этих направлениях иногда уменьшается количество обстрелов. Впрочем, говорит заместитель главы Минобороны, это лишь временное явление, после которого атаки оккупантов вновь возобновляются.

Украинские военные ежедневно готовятся к отражению таких атак и не теряют время впустую, когда враг берет такие паузы.

— По состоянию на сейчас перспектива такова, что россияне готовятся к активизации, но реализуют ли они этот план — это будет зависеть от очень многих обстоятельств, — говорит чиновница Минобороны.

Ранее Маляр говорила, что Российская Федерация использует на восточном фронте еженедельно около 400 тыс. снарядов.

