На Таврическом направлении за сутки ВСУ уничтожили более 300 оккупантов и три склада боеприпасов
За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг 26 раз атаковал позиции Сил обороны и совершил 780 обстрелов.
Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Тарнавский, который возглавляет украинские Силы обороны на ОСУВ Таврия.
Также российские оккупанты нанесли один ракетный удар и 21 авиаудар.
— Артиллерийские подразделения ВСУ таврийского направления в течение суток выполнили 1527 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 307 человек (безвозвратные — 114, раненые — 187, плен — 6), — рассказал Тарнавский.
Украинские военные уничтожили 59 единиц военной техники противника.
В частности, один танк, 13 ББМ, шесть артиллерийских систем и минометов, один противокорабельный комплекс, два СПГ, 30 БпЛА и шесть единиц автомобильной техники.
Также Силы обороны поразили три склада боеприпасов врага.
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова