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На Таврическом направлении за сутки ВСУ уничтожили более 300 оккупантов и три склада боеприпасов

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг 26 раз атаковал позиции Сил обороны и совершил 780 обстрелов.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Тарнавский, который возглавляет украинские Силы обороны на ОСУВ Таврия.

Также российские оккупанты нанесли один ракетный удар и 21 авиаудар.

— Артиллерийские подразделения ВСУ таврийского направления в течение суток выполнили 1527 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 307 человек (безвозвратные — 114, раненые — 187, плен — 6), — рассказал Тарнавский.

Украинские военные уничтожили 59 единиц военной техники противника.

В частности, один танк, 13 ББМ, шесть артиллерийских систем и минометов, один противокорабельный комплекс, два СПГ, 30 БпЛА и шесть единиц автомобильной техники.

Также Силы обороны поразили три склада боеприпасов врага.

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Война в Украине, Военная техника, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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