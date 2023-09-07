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Оборонное сотрудничество и усиление ПВО Одесской области: Зеленский поговорил по телефону с Сунаком

Зеленський, Ріші Сунак
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Стороны обсудили угрозы для безопасности судоходства в Черном море и отметили важность функционирования зернового коридора для мировой продовольственной безопасности.

Зеленский заявил о готовности продолжить экспорт зерна альтернативными путями.

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— Украина уже трижды успешно продемонстрировала возможность экспорта зерна альтернативным маршрутом. Мы готовы делать это и в дальнейшем. Но, чтобы гарантировать безопасность судоходства, мы нуждаемся в помощи партнеров, в частности существенного усиления системы противовоздушной обороны Одесской области, — подчеркнул глава государства.

Украинский лидер проинформировал Риши Сунака о ситуации на поле боя, отметив мощную поддержку со стороны Великобритании.

Собеседники уделили внимание продолжению оборонного сотрудничества и возможному участию представителей Великобритании в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине осенью.

Зеленский и Сунак скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий, а также обсудили следующие шаги в подготовке Глобального саммита мира.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Великобритания, Владимир Зеленский, Ріші Сунак
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