Паломничество хасидов и отказы украинцам во въезде в Израиль: Зеленский поговорил с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Стороны обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии российскому вторжению.

Зеленский отдельно поднял вопрос увеличения количества отказов украинцам во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима и отметил необходимость исправления этой ситуации.

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Учитывая приближение еврейского Нового года — Рош ха-Шана — и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань, стороны обсудили вопросы их безопасности.

— Украина всегда с теплотой и гостеприимством принимает паломников и отвечает за их безопасность, — сказал Зеленский.

По оценкам израильской стороны, в этом году в Умань может прибыть около 50 тыс. паломников-хасидов.

Президент подчеркнул, что сейчас в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить лишь около 11 тыс. человек.

При этом в условиях постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество будет сопровождаться высокими рисками безопасности.

— Это вызов безопасности, который требует безотлагательного совместного реагирования, — отметил глава государства.

Отдельно была обсуждена возможность отправки к местам паломничества дополнительных сил полиции Израиля.

Также лидеры обменялись мнениями о взаимодействии Украины и Израиля на международной арене.

Источник : Офис президента

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