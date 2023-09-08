Паломничество хасидов и отказы украинцам во въезде в Израиль: Зеленский поговорил с Нетаньяху
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Стороны обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии российскому вторжению.
Зеленский отдельно поднял вопрос увеличения количества отказов украинцам во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима и отметил необходимость исправления этой ситуации.
Учитывая приближение еврейского Нового года — Рош ха-Шана — и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань, стороны обсудили вопросы их безопасности.
— Украина всегда с теплотой и гостеприимством принимает паломников и отвечает за их безопасность, — сказал Зеленский.
По оценкам израильской стороны, в этом году в Умань может прибыть около 50 тыс. паломников-хасидов.
Президент подчеркнул, что сейчас в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить лишь около 11 тыс. человек.
При этом в условиях постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество будет сопровождаться высокими рисками безопасности.
— Это вызов безопасности, который требует безотлагательного совместного реагирования, — отметил глава государства.
Отдельно была обсуждена возможность отправки к местам паломничества дополнительных сил полиции Израиля.
Также лидеры обменялись мнениями о взаимодействии Украины и Израиля на международной арене.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик