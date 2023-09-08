Пентагон снова проведет ревизию военной помощи, предоставленной Украине

Генеральный инспектор Пентагона планирует провести аудит военной бухгалтерии, чтобы убедиться, что все было честно в связи с тем, что ранее в этом году оборонное ведомство США признало, что фактически выявило $6,2 млрд из-за “ошибок в оценке” оружия, предназначенного для Украины.

Об этом говорится в письме генинспектора Пентагона.

Речь идет о ревизии так называемого PDA (Presidential Drawdown Authority) — президентских полномочий по сокращению вооружений, взятых непосредственно из американских запасов для помощи Украине.

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— Цель этого аудита — определить масштабы и влияние изменения оценки стоимости активов, предоставленных в марте 2023 года в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), определить, придерживались ли компоненты Министерства обороны действующей политики при обновлении стоимости предметов, предоставленных Украине в рамках PDA, и оценить, соответствует ли действующая политика оценки стоимости PDA федеральным законам и нормативным актам, — говорится в письме.

Офис дает департаментам и службам пять дней на то, чтобы выбрать своих ответственных лиц, которые будут отвечать на вопросы.

— Мы можем пересмотреть цель в ходе аудита, а также рассмотрим предложения руководства относительно дополнительных или пересмотренных целей. Мы планируем провести этот аудит в соответствии с общепринятыми стандартами правительственного аудита, разработанных Управлением правительственной подотчетности, — добавил генеральный инспектор Пентагона.

Аудит будет происходить тогда, когда в Конгрессе США разворачивается политическая борьба за бюджет и за то, должно ли правительство Штатов и американское оружие продолжать поступать в Украину.

По словам представителя Министерства обороны США подполковника Гаррона Гарна, по состоянию на 29 августа в распоряжении для Украины оставалось около $5,75 млрд, выделенных по восстановленному президентскому решению о сокращении вооружений. Это число было уменьшено на $175 млн 6 сентября 2023 года, когда администрация президента США объявила о новом пакете вооружений для Украины.

Агентство Reuters впервые сообщило в мае, что Пентагон осознал, что неправильно подсчитал стоимость помощи в рамках президентского распоряжения по сокращению запасов вооружений США, потому что он рассчитывал так, будто предоставлял новые вооружения и платформы, а не бывшие в употреблении, случайно завысив общую сумму расходов.

Тогда Пентагон заявил, что ошибся примерно на $3 млрд, но вскоре эта цифра подскочила до $6,2 млрд, учитывая просчеты в обоих финансовых годах — 2022 и 2023.

Источник: Breaking Defense

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