Перехват российского Ми-8 и штурм Змеиного: 5 знаковых операций украинских разведчиков

За период полномасштабной войны украинские разведчики осуществили ряд уникальных операций, нанеся врагу большие потери.

Результаты и слаженные действия военных поражают не только украинцев, но и наших западных партнеров.

По случаю Дня военной разведки, который отмечается 7 сентября, Факты ICTV решили вспомнить знаковые операции украинских разведчиков.

Синица: перехват российского Ми-8 в Украине

9 августа на Харьковщине возле границы с РФ была проведена операция под кодовым названием Синица. В результате разведка выманила новый российский вертолет Ми-8 с бронированной кабиной.

Добычей разведчиков также стала ценная документация и секретно-техническое оборудование, что нанесло значительный ущерб вражеской авиации.

Российский летчик Максим Кузьминов, который перегнал вражеское судно по заранее согласованному маршруту, сейчас с семьей находится в Украине.

Он рассказал, что в 16:30 выполнил взлет с аэродрома Курск в Харьковскую область — примерно в 20 км от границы. Далее в районе населенного пункта Шебекино пилот летел на предельно малой высоте — 5-10 м — и в режиме радиомолчания.

При непосредственном пересечении границы по Кузьминову начали вести огонь.

— Кто его начал вести, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу из стрелкового оружия. Далее примерно 20 км я отлетел, выполнил посадку в указанном месте, — рассказал он.

Вместе с пилотом на борту Ми-8 находились двое членов экипажа. Когда они поняли, что приземлились в Украине, то попытались убежать и были уничтожены.

Флаг Украины подняли в Крыму

Ночью 24 августа, в День Независимости Украины, спецподразделения ГУР совместно с ВМС ВСУ провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму.

Военные на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк и установили государственный флаг.

Во время выполнения задания украинские защитники вступили в бой с подразделениями оккупанта, по меньшей мере 30 россиян были ликвидированы. Также были повреждены четыре быстроходных катера РФ.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, важность операции заключается в том, чтобы жители Крыма поверили, что их освобождение не за горами.

Штурм Змеиного

8 мая 2022 года украинские разведчики приняли участие в боевой десантной операции по освобождению острова Змеиный.

Штурмовать остров на вертолетах с открытыми рампами десантных отсеков вылетели группы спецназовцев ГУР МО и бойцов групп антитеррора Альфа СБУ.

Эта попытка высадки на остров стала так называемой разведкой боем, было взято много военных трофеев, а россияне понесли значительные потери.

— Было несколько попыток высадки, и противник плюс-минус понимал, что мы хотим это сделать, но самой высадки и атаки не ожидал. Мы еще там и порядочно их уничтожили… Все понимали, что это сложная операция, и никто не мог дать заднюю, потому что не нашлось тех, кто скажет “нет” и все, — рассказал командир подразделения спецназначения ГУР МО с позывным Шаман в документальном фильме Битва за остров Змеиный.

Все восемь вертолетов, которые выполняли огневое поражение ракетами и высаживали группы спецназовцев на Змеином, вернулись на базы невредимыми.

Рейды на окруженную Азовсталь под прицелом вражеской ПВО

Спецназовцы ГУР вместе с другими силовыми структурами участвовали в операции по доставке бойцам Мариупольского гарнизона боекомплекта и провизии.

Военная разведка смогла проложить путь вглубь оккупированных территорий, чтобы забрать раненых, передать оружие, продукты и лекарства защитникам Мариуполя.

Бойцы совершили семь полетов на Азовсталь, было задействовано 6 вертолетов Ми-8, которые летели на крайне низких высотах.

“Бавовна” на аэродромах Энгельс и Дягилево в РФ

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл подробности операции, когда в декабре прошлого года украинские силы впервые достали до авиабаз в глубоком тылу оккупантов.

Так, реактивный беспилотник Ту-141 Стриж, начиненный взрывчаткой, в ночь на 5 декабря атаковал авиабазу Дягилево, существенно повредив два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22, а также грузовик-авиазаправщик.

В Энгельсе тогда были повреждены два самолета Ту-95МС.

Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов, благодаря производству украинского оружия оккупанты теперь не спрячутся даже на расстоянии 1 тыс. км, а “бавовны” в тылу россиян будет становиться больше.

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