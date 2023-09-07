Рейтинги школ по результатам НМТ 2023: кто показал невероятный результат

Недавно были опубликованы долгожданные рейтинги общеобразовательных школ Украины по результатам НМТ 2023 года. Эти рейтинги являются одними из наиболее объективных показателей качества образования в стране, потому ими интересуются как педагогическое сообщество, так и родители и ученики.

Особое внимание привлекла дистанционная школа Оптима, продемонстрировавшая невероятный результат. В 2023 году она заняла третье место среди школ Киева и шестое – среди всех общеобразовательных школ Украины.

Такой впечатляющий результат свидетельствует о высоком качестве обучения и эффективности подходов, используемых в Оптиме.

Дистанционная форма образования делает возможным индивидуальный подход к каждому ученику, что способствует улучшению результатов выпускников.

Отметим, что по результатам этого года Оптима также признана безоговорочным лидером среди всех дистанционных образовательных учреждений Украины, что подчеркивает ее авторитет в этой области.

Эксперты сферы образования считают такие результаты действительно впечатляющими. Школа не просто соответствует стандартам лучших учебных заведений, она их превосходит. Оптима может служить примером для других образовательных заведений во внедрении дистанционных технологий и новейших методик обучения.

Особого внимания достойны качество материалов, доступность для учеников изо всех уголков мира и профессионализм педагогического состава.

Эти рейтинги – отличная возможность для школ проверить себя, а для родителей – выбрать лучшее для своего ребенка. С нетерпением ждем результатов следующего года, чтобы увидеть, какие еще достижения в сфере образования Украины поразят нас.

Посмотреть топ лучших 200 школ Украины и Киева по результатам НМТ 2023 года можно на сайте Освіта.ua.

Школа Оптима – первая и самая большая дистанционная школа Украины. Заведение работает с 2015 года. Сейчас с Оптимой – более 15 тыс. семей в Украине и за границей. В 2022-2023 учебном году школу закончил 2 361 одиннадцатиклассник.

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