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США передадут Украине дополнительные кассетные боеприпасы — NYT

касетні боєприпаси
Фото: Getty Images

В ближайшее время США планируют отправить Украине дополнительную партию кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает The New York Times.

— Теперь, через два месяца после того, как Соединенные Штаты отправили первый транш боеприпасов в Украину, чтобы убедиться, что боеприпасы у ее войск не закончатся, трое американских чиновников заявили, что администрация Байдена планирует прислать больше вскоре, — сообщают журналисты.

Один чиновник сказал, что это оружие сыграло ключевую роль в том, чтобы помочь Украине сохранить импульс, который ее войска совсем недавно набрали на южном фронте против российских войск.

— Они очень эффективны. Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, их дух поднимается, — сказал украинский морпех Сергей, который участвовал в боях за Урожайное.

Ранее США объявили о еще одном пакете помощи для Украины на более $1 млрд.

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Источник: NYT
Война в Украине, касетні боєприпаси, США, Украина
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Оксана Михайлова
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