США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у подсанкционных олигархов
США впервые передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
— Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов, — сказал он.
Блинкен подчеркнул, что “те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это”.
На сайте Госдепа США указано, что на поддержку и реабилитацию украинских ветеранов планируют направить конфискованные $5,4 млн.
Ранее Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине еще один пакет помощи на более $1 млрд.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова