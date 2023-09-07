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США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у подсанкционных олигархов

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

США впервые передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

— Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов, — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что “те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это”.

На сайте Госдепа США указано, что на поддержку и реабилитацию украинских ветеранов планируют направить конфискованные $5,4 млн.

Ранее Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине еще один пакет помощи на более $1 млрд.

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Источник: МИД
Война в Украине, Росія, санкції, США, Украина
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