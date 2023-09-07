У РФ проблемы с изготовлением ракет и шин — ISW

Оборонно-промышленный комплекс РФ сталкивается с растущим дефицитом деталей к высокоточному оружию, а также резины для изготовления шин.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил 6 сентября, что Россия может производить лишь “десятки” крылатых ракет Калибр и меньшее количество ракет Искандер в месяц. Это не позволит агрессору пополнить свои запасы до уровня 2022 года.

Юсов отметил, что РФ пытается получить современное оптическое оборудование, электронику, микросхемы и чипы, а “серый импорт” и контрабанда не могут полностью покрыть потребности.

Российские источники также рассказали, что ОПК РФ не может производить достаточно резины для замены изношенных шин для военной техники, жизненно важной для операций на фронте. Увеличение износа шин усложнит передвижение колесной техники в грязных, дождливых условиях.

— Российские источники утверждали, что российские власти заявляли, что найдут решение проблемы изношенных шин к середине августа, но по состоянию на 5 сентября ситуация не изменилась. Низкое качество и недостаточное количество шин будет накладывать все больше ограничений на мобильность российских войск в грязное время года и зимой, — заключают аналитики.

Ранее в ВСУ сообщали, что увеличение периодов между ракетными ударами российских военных по Украине связано с экономией агрессором ракет и снижением темпов их производства.

Источник : ISW

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