РФ атаковала Запорожский район — ОВА
В четверг, 7 сентября, в Запорожье раздался звук взрыва.
Обновлено в 11:05 Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что оккупанты ударили по Запорожскому району.
— Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением. На место уже отправились все соответствующие службы, — говорится в сообщении.
Ранее Малашко сообщал об угрозе использования баллистики.
Утром 7 сентября во временно оккупированном Мариуполе прогремело два взрыва, а в районе Мангуша — один.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова