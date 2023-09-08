За сентябрь должны достичь конкретных результатов по оружию в работе с партнерами – Зеленский

Украина готовится к обсуждению с партнерами нового оружия для украинской армии и усилению мирового давления на Россию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 7 сентября.

Он начал с того, что поздравил украинских разведчиков с Днем военной разведки Украины.

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— Все мы понимаем, насколько они крутые — наши разведчики. Настоящая смелость, сильные результаты. Поблагодарил ГУР от всей Украины, — сказал он.

Глава государства добавил, что сегодня официально представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова.

— Сильный человек. Системный. Хорошо знает сферу обороны. С первых дней полномасштабной войны вовлечен в переговоры по оружию для Украины. Очень чувствительные переговоры. Результативные. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. В этом у Рустема тоже есть важные для Украины результаты. Он может перезагрузить работу Министерства обороны. Именно это сейчас нужно, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также напомнил, что в течение дня имел международные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где в разговорах с обоими лидерами главной темой была безопасность.

— Провел несколько важных совещаний именно по нашей международной работе. За этот сентябрь должны достичь нескольких вполне конкретных результатов в работе с партнерами. Это касается и нового оружия для Украины — готовим новости, и наших дипломатических усилий, чтобы объединить еще больше стран мира ради восстановления мира на всей нашей земле. Готовим больше мирового давления на Россию, — сообщил глава государства.

Отдельно Владимир Зеленский отметил мужество украинских нацгвардейцев из 12 бригады специального назначения, а также 3 и 15 бригады Нацгвардии, которые воюют на южных направлениях.

Президент подчеркнул, что результаты — это то, что сейчас необходимо Украине от всех и на всех уровнях.

Источник : Офис президента

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