Запад преждевременно критикует контрнаступление ВСУ – Bloomberg

Соединенные Штаты и страны коллективного Запада должны не критиковать темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины, а предоставить Киеву максимально необходимую финансовую и военную помощь, чтобы освободить оккупированные россиянами территории и не позволить Владимиру Путину быстро организовать реванш.

Об этом в статье Не списывайте контрнаступление Украины. Поддержите его рассказывает агентство Bloomberg.

Отмечается, что после “медленного старта”, летнее контрнаступление демонстрирует признаки прогресса. Вооруженные силы Украины прорвали ключевые линии российской обороны на Юге, что позволило достичь ключевых целей на временно оккупированных агрессором территориях.

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— Эти события сопровождаются предупреждениями некоторых западных политиков о том, что война приближается к тупику и дальнейшие поставки военной помощи Киеву бесполезны. В любом случае, успехи контрнаступления Сил обороны лишь подтверждают, почему США и страны Европы должны усилить давление на Владимира Путина и предоставить Украине необходимую помощь для преимущества (на поле боя. — Ред.), — говорится в статье.

Аналитики Bloomberg отмечают, что безусловно, контрнаступление происходит не так быстро и успешно, как рассчитывал Запад. Именно этими завышенными ожиданиями объясняется ощущение его провала. Издание напомнило, что осенью 2022 года Вооруженные силы освободили более половины территории, которую Россия захватила с начала масштабного вторжения 24 февраля, включая стратегический город Херсон. С тех пор украинские военные регулярно обучаются в странах НАТО, а Силы обороны получают много образцов западного оружия, в частности танки и ракеты дальнего радиуса действия.

Однако несмотря на это, говорится в публикации, на Западе всегда выражали оптимизм касательно запланированного контрнаступления ВСУ.

— Украинские войска столкнулись с цунами артиллерийского огня (россиян. – Ред.), пытаясь преодолеть наиболее заминированные со времен Второй мировой войны участки обороны противника. Российские военные используют массовый призыв в армию для пополнения своих войск и отражения атак украинских войск, даже ценой настолько больших потерь личного состава. При этом неожиданно сильное сопротивление укрепившихся российских войск, вынудило украинских военных изменить тактику, чтобы сохранить жизни солдат, — пише Bloomberg.

В то же время, продолжает издание, это не означает, что военная помощь США и Европы для Украины была напрасной. Несмотря на недостаток боеприпасов, недостаточное количество средств для разминирования и отсутствие поддержки авиации, украинская армия нанесла противнику огромные потери как на передовой, так и ударами по логистическим узлам и командным центрам.

Отмечается, что за последние несколько недель Вооруженные силы пополнились новыми образцами современной западной техники, а также хорошо подготовленными и мотивированными украинскими бойцами. По мнению американских экспертов, все это стало залогом “заметного прогресса” контрнаступления. А решение США и их стран-союзников по НАТО о передаче Украине истребителей F-16 в начале 2024 года, сможет дать Силам обороны решающее преимущество на поле боя и позволит восстановить полный контроль над небом и поддержать объединенные военные операции.

Даже если динамика и масштаб боевых действий усилятся, отмечается в публикации, в дальнейшем все будет зависеть от места остановки линии фронта. Если ВСУ продвинутся настолько, что смогут блокировать главные узлы логистической поддержки россиян во временно оккупированном Крыму, официальный Киев будет иметь значительно более сильные позиции на вероятных переговорах в будущем.

— Однако такая ситуация требует регулярной военной поддержки Сил обороны. Как бы в ближайшие месяцы не развивалось контрнаступление, Украина и в дальнейшем будет нуждаться в новых поставках оружия для обороны, возобновления своих сил и защиты от повторной вероятной агрессии РФ в будущем, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что иной вариант развития событий крайне малореален. В Bloomberg напомнили, что критическое большинство украинцев поддерживает полное освобождение всех временно оккупированных россиянами территорий, даже ценой тяжелых ежедневных потерь.

— Сокращение американской помощи сейчас, которое предлагают некоторые парламентарии-республиканцы, даст Владимиру Путину отсрочку в тот момент, когда контрнаступление Украины набирает обороты, а российская экономика переживает спад. Путин делает ставку на то, что он сможет добиться больших затрат, чем те, на которые готовы пойти его противники. Западу еще предстоит доказать, что он ошибается, — подытожило агентство Bloomberg.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на тяжелые бои, контрнаступление ВСУ постепенно набирает обороты.

Тем временем российские захватчики перебрасывают войска из временно оккупированного Крыма во временно оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей. Таким образом они пытаются компенсировать потери на фронте.

Начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак заявил, что западные партнеры должны сделать для Украины больше, поскольку Киев не может позволить себе долгую войну.

Источник : Bloomberg

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