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Анна Голишевская, редактор ленты

Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт

Мобілізація
Фото: Unsplash

В Украине продолжаются общая мобилизация и военное положение, введенные из-за военного вторжения России. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Поэтому возникает много разнообразных вопросов по теме призыва. Один из таких – могут ли мобилизовать, если жена является инвалидом третьей группы.

Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы

Адвокат Василий Масюк отмечает, что вопросов о наличии инвалидности третьей группы у жен призывников достаточно много. Ведь в законе об инвалидности именно о третьей группе ничего не сказано. Однако в Законе Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (статья 23) пишут, что во время мобилизации военнообязанные, имеющие жену с инвалидностью или родителей с инвалидностью первой или второй группы, освобождаются от призыва.

Таким образом в отношении жен группа инвалидности не конкретизирована. А значит, вы имеете право как минимум на отсрочку.

Стоит отметить, что самостоятельно появляться в военкомате и оформлять отсрочку не нужно. Но если вы уже получили повестку, вам следует собрать список документов. Необходимо написать заявление на отсрочку и добавить копию свидетельства о браке и копию документов, подтверждающих инвалидность у жены.

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Также можно собрать все необходимые документы и установить над лицом с инвалидностью третьей группы опеку и попечительство. В заявлении ссылайтесь на абз.11 ч.1 ст.23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации.

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