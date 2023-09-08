Это приглашение Москвы к новому шантажу: МИД отреагировал на предложения ослабить санкции против РФ

Украина отвергает ослабление санкций против России в обмен на возобновление зерновой сделки.

Об этом в Facebook заявил представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

— Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на восстановление зерновой сделки станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа, — говорится в сообщении.

Николенко подчеркнул, что “международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять к новой агрессии, предлагая уступки”.

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— Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем, — добавил представитель МИД.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что ООН якобы рассматривает серьезные уступки в санкциях против РФ для разблокирования зерновой сделки.

Отмечается, что генсек ООН Антониу Гутерриш отправил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями, которые должны привести к восстановлению Черноморской инициативы.

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