Фронт и оборонные потребности: Залужный провел разговор с генералом Каволи
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных ВС НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи.
— Прежде всего обсудили вопросы, касающиеся фронта. Ознакомил генерала Каволи с обстановкой на линии соприкосновения, подробно с нашими оборонительными и наступательными операциями, — написал он в Telegram.
Залужный отметил, что, несмотря на сильное сопротивление РФ, украинские воины продолжают двигаться вперед.
— Обменялись мнениями относительно возможных планов противника, а также обсудили оборонительные потребности украинской армии. Поблагодарил союзников за решительную поддержку и помощь в борьбе с российской агрессией, — добавил он.
Напомним, что ранее Залужный провел разговор с начальником штабов ВС Франции Тьери Бюркаром.
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