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Количество российских шпионов в США все еще слишком велико — директор ФБР

ФБР
Фото: Getty Images

Количество российских шпионов, работающих в США, “все еще слишком велико”, несмотря на попытки выдворить их из страны.

Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

— След российской разведки, а под этим понятием я имею в виду офицеров разведки, все еще слишком велик в Соединенных Штатах, и мы постоянно сталкиваемся с ней, пытаемся блокировать, предотвращать и препятствовать всеми способами, которыми можем, — сказал Рэй во время речи в Музее шпионажа в Вашингтоне.

В частности он отметил прогресс по уменьшению российских шпионов в США.

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— Я скажу, что за последние несколько лет США достигли значительных успехов в уменьшении количества офицеров российской разведки в Соединенных Штатах, фактически изгнав их, — говорит Рэй.

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Количество российских шпионов в США все еще слишком велико — директор ФБР
.

Отмечается, что угроза от шпионов РФ, которые действуют на территории США, не нова. В 2018 году США выдворили из страны 60 российских дипломатов, которых идентифицировали как агентов разведки, а кроме того приказали закрыть консульство РФ в Сиэтле в ответ на вероятное использование Россией нервно-паралитического вещества для отравления экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, который жил в Британии.

На Россию работают не только “традиционные офицеры разведки”. Так, в 2020-м году в США арестовали гражданина Мексики, обвинив его в помощи российской разведке.

Источник: CNN
агенти Кремля, Разведка, США, Шпигуни
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