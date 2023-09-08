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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Беспокоит ядерный шантаж РФ, а не оружие для Украины — ЕС о снарядах с обедненным ураном

Петер Стано

В Еврокомиссии прокомментировали решение Соединенных Штатов Америки о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, напомнив Кремлю о ядерном шантаже и “голодных играх” Москвы.

Как сообщает Укринформ, во время брифинга Еврокомиссии представитель по внешнеполитическим вопросам Петер Стано напомнил, что Украина обороняется от вооруженной агрессии России и борется за свое выживание.

Его спросили, не обеспокоен ли Брюссель предоставлением Киеву снарядов с обедненным ураном.

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— Я бы не беспокоился о том, что союзники Украины предоставляют Украине, чтобы помочь ей защищаться. Я бы беспокоился о ядерной карте, которую Путин разыгрывает, прежде всего на ЗАЭС, разместив там военных и оружие, — сказал он.

Стано добавил, что стоит беспокоиться также о том, что Россия использует пищу как оружие, нанося удары по инфраструктуре украинских речных портов, чтобы “еще более осложнить мировую продовольственную ситуацию и подогреть цены, чтобы он обогащался за счет этого”.

Кроме того, Стано напомнил, что Россия разместила свое ядерное оружие на территории Беларуси. Он сказал, что об этом действительно надо беспокоиться.

— А что касается военной помощи, которую союзники оказывают Украине, то главная цель — чтобы Украина победила в своей легитимной оборонной борьбе за выживание, — подчеркнул он.

6 сентября Минобороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности и обороны. Новый пакет охватывает, в частности, снаряды с обедненным ураном для ранее поставленных танков Abrams.

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Скриншот: EU Debates

Источник: Укринформ
Еврокомиссия, Война в Украине, військова допомога, Украина
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