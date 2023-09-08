Пятеро погибли: на Херсонщине оккупанты напились и устроили перестрелку

На временно оккупированной территории Херсонской области российские военные ворвались на территорию сельскохозяйственного предприятия, напились и устроили перестрелку. Пятеро оккупантов погибли.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

– На временно оккупированных территориях захватчики продолжают захватывать и использовать объекты гражданской инфраструктуры в своих военных целях. В поселке Днепряны, что на оккупированной Херсонщине, на территорию сельскохозяйственного предприятия ворвались около 30 российских военных. Здесь захватчики напились водки и начали выяснять между собой отношения. Дошло до перестрелки, в результате чего 5 оккупантов погибли, – сказал он.

Напомним, Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали еще 640 российских оккупантов.

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