Пятеро погибли: на Херсонщине оккупанты напились и устроили перестрелку
На временно оккупированной территории Херсонской области российские военные ворвались на территорию сельскохозяйственного предприятия, напились и устроили перестрелку. Пятеро оккупантов погибли.
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
– На временно оккупированных территориях захватчики продолжают захватывать и использовать объекты гражданской инфраструктуры в своих военных целях. В поселке Днепряны, что на оккупированной Херсонщине, на территорию сельскохозяйственного предприятия ворвались около 30 российских военных. Здесь захватчики напились водки и начали выяснять между собой отношения. Дошло до перестрелки, в результате чего 5 оккупантов погибли, – сказал он.
Напомним, Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали еще 640 российских оккупантов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 562-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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