Евродепутаты призвали Зеленского наложить вето на законопроект о э-декларировании

Депутаты Европарламента призвали президента Украины Владимира Зеленского вернуть законопроект об электронном декларировании №9534 в Верховную Раду Украины и повлиять на украинских нардепов немедленно открыть реестр деклараций.

Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил европарламентарий Михаэль Галер, который опубликовал текст обращения.

В обращении евродепутатов к Зеленскому также говорится о ветировании законопроекта №9587-д, который парламент Украины также проголосовал 5 сентября.

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Перед этим на сайте Офиса президента Украины была обнародована аналогичная петиция, в которой к Владимиру Зеленскому также был призыв не подписывать принятый Верховной Радой законопроект. Необходимые 25 тыс. голосов петиция набрала за рекордное время — три часа.

Вместе с тем, сам глава государства говорит, что для принятия окончательно решения ему нужно проконсультироваться с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Проект закона №9534, о котором идет речь, был поддержан Верховной Радой накануне. Вместе с тем, депутаты не приняли одну из главных поправок к закону, а именно — о немедленном открытии реестра деклараций.

Для того, чтобы проект закона вступил в силу его должен подписать президент Украины.

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