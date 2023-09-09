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При участии Украины: семь стран проведут совместные военные учения в Черном море

США флот
Фото: Pixabay

Военно-морские силы США и Румынии проведут совместные военные учения Sea Breeze 23.3 в Черном море и дельте Дуная с 11 по 15 сентября. Участие будет принимать и Украина.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Румынии.

Главной целью учений заявлено “развитие оперативной и тактической совместимости стран-участниц в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности морским минам, для обеспечения свободы судоходства”.

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К Sea Breeze-23 также будут привлечены военнослужащие из Болгарии, Франции, Великобритании и Турции.

Со стороны Румынии в учениях будут участвовать военные корабли, вспомогательные суда, бронетранспортеры-амфибии, а также саперы и морская пехота.

США отправят на учения морской патрульный и разведывательный самолет P-8 Poseidon и водолазов, которые специализируются на обезвреживании бомб.

Другие страны привлекут водолазов, саперов и профильных представителей штабов.

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Источник: ЛІГА.net
Морський флот, Румунія, США
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