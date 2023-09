Контрнаступление ВСУ: РФ приходится перебрасывать под Роботино подразделения с других направлений

На фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины российское командование начало перебрасывать в район села Роботино подкрепление с других участков фронта. Это ограничит возможности РФ совершать наступательные операции.

Такую оценку обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Ведомство констатирует, что украинские военные продвинулись на российскую многоуровневую основную линию обороны, расположенную восточнее села Роботино (Запорожская область).

Силы обороны Украины продолжают постепенное тактическое наступление на позиции оккупантов и истощают российские силы.

По мнению разведки, такие передислокации могут указывать на то, что оккупанты испытывают давление на свои оборонные линии, особенно возле Роботино.

Кроме того, ВСУ продолжают давить на российские позиции к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь между Клищиевкой и Андреевкой.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 September 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/1MTC91GtCL

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/TxYidLP9Ta

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 9, 2023