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Юлия Соколова, редактор ленты

Контрнаступление ВСУ: РФ приходится перебрасывать под Роботино подразделения с других направлений

Російські окупанти
Фото: Getty Images

На фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины российское командование начало перебрасывать в район села Роботино подкрепление с других участков фронта. Это ограничит возможности РФ совершать наступательные операции.

Такую оценку обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Ведомство констатирует, что украинские военные продвинулись на российскую многоуровневую основную линию обороны, расположенную восточнее села Роботино (Запорожская область).

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Силы обороны Украины продолжают постепенное тактическое наступление на позиции оккупантов и истощают российские силы.

– Вполне вероятно, что Россия передислоцировала силы с других участков линии фронта на замену истощенным подразделениям вокруг Роботино. Эти перебрасывания сил, вероятно, ограничивают способности РФ проводить собственные наступательные операции на других участках фронта, – подчеркивается в анализе.

По мнению разведки, такие передислокации могут указывать на то, что оккупанты испытывают давление на свои оборонные линии, особенно возле Роботино.

Кроме того, ВСУ продолжают давить на российские позиции к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь между Клищиевкой и Андреевкой.

Как известно, 28 августа в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение села Роботино Запорожской области. Это стратегически важный населенный пункт, открывающий путь для дальнейшего продвижения ВСУ в направлении Токмака.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что ВСУ на Юге могут добиться значительных успехов до конца 2023 года.

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Война в Украине, Великобритания, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Разведка, Російська агресія
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