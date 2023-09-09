Минус 600 оккупантов и почти 70 единиц тяжелой техники: новые потери РФ за сутки

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 9 сентября составили 268 140 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне на 09.09.2023:

личного состава — около 268 140 (+600) человек,

танков — 4 544 (+15) ед,

боевых бронированных машин — 8 739 (+13) ед,

артиллерийских систем — 5789 (+36) ед,

РСЗО — 757 (+3) ед,

средств ПВО — 508 (+1) ед,

самолетов — 315 ед,

вертолетов — 316 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 588 (+18) ед,

крылатых ракет — 1 455 ед,

кораблей / катеров — 19 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8 298 (+34) ед,

специальной техники — 870 (+10) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник : Генштаб ВСУ

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