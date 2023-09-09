Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 600 оккупантов и почти 70 единиц тяжелой техники: новые потери РФ за сутки
Общие боевые потери российской армии по состоянию на 9 сентября составили 268 140 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ в войне на 09.09.2023:
- личного состава — около 268 140 (+600) человек,
- танков — 4 544 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 8 739 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 5789 (+36) ед,
- РСЗО — 757 (+3) ед,
- средств ПВО — 508 (+1) ед,
- самолетов — 315 ед,
- вертолетов — 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 588 (+18) ед,
- крылатых ракет — 1 455 ед,
- кораблей / катеров — 19 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 298 (+34) ед,
- специальной техники — 870 (+10) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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