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Минус 600 оккупантов и почти 70 единиц тяжелой техники: новые потери РФ за сутки

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 9 сентября составили 268 140 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне на 09.09.2023:

  • личного состава — около 268 140 (+600) человек,
  • танков — 4 544 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин — 8 739 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 5789 (+36) ед,
  • РСЗО — 757 (+3) ед,
  • средств ПВО — 508 (+1) ед,
  • самолетов — 315 ед,
  • вертолетов — 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 588 (+18) ед,
  • крылатых ракет — 1 455 ед,
  • кораблей / катеров — 19 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 298 (+34) ед,
  • специальной техники — 870 (+10) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

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