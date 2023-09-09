Оккупанты во время псевдовыборов охотятся за украинским подпольем — ЦНС
Россияне на временно оккупированных территориях Украины проводят псевдовыборы, во время которых хотят выявить украинское подполье.
Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления, отмечая, что оккупанты усиливают контрмеры.
— Так, россияне планируют выявлять тех, кто ведет наблюдение за “участками”. При этом россияне выборочно проверят фото тех, кто пришел голосовать и ищут фото участков или испорченных бюллетеней, — говорится в сообщении.
Для выявления украинского подполья российские оккупанты привлекают сотрудников ФСБ РФ, которые в гражданской одежде ведут слежку вблизи участков.
Центр национального сопротивления призвал гражданских быть внимательными и игнорировать псевдовыборы.
На временно оккупированных территориях Украины россияне проводят псевдовыборы разного уровня, в том числе “довыборы” депутатов Госдумы и “выборы” глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.
Накануне спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что Украина инициировала процесс внесения псевдовыборов на временно оккупированных территориях в резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.
Источник: Центр национального сопротивления
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