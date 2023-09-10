Мир должен быть готов к длительному периоду восстановления Украины – Нуланд

В США осознали, что успех украинской армии в течение ближайших недель не означает, что “все закончится за эти недели”.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая в субботу, 9 сентября, на ежегодной встрече “Ялтинской Европейской Стратегии”, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает Интерфакс-Украина.

— Мы осознали очень четко, что каким бы ни был серьезный успех и продвижение за следующие несколько дней и недель, все не закончится за эти недели, перед нами долгий путь в перестройке, восстановлении Украины. Мы должны быть готовы и материально, и психологически, и ментально к этому, — сказала она.

Виктория Нуланд отметила, что очень важно убедить Кремль, что война наносит очень серьезный ущерб для экономики России, что “они теряют очень многое и платят высокую цену”. Кроме того, отметила замгоссекретаря, важно создать угрозу самым важным и дорогим активам России. И тогда “они бы думали тогда, продолжать ли войну, или они готовы говорить и обсуждать условия мира”.

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— Мы готовы вместе с президентом Зеленским и премьер-министром Шмыгалем ускорять процесс восстановления и развития экономики в тех частях страны, которые не были оккупированы, и мы предоставили миллионы долларов для быстрого возрождения экономики Украины, — отметила Нуланд.

Замгоссекретаря США особо отметила проекты по ускорению экспорта товаров из Украины в Европу, “будь-то зерно, электричество, энергоресурсы, металл и т.д., чтобы Украина снова была на европейском рынке, чтобы создавались рабочие места внутри страны, особенно в тех местах, которые относительно безопасны, чтобы бизнес рос, чтобы поступали налоги в бюджет”.

— Мы назначили контактное лицо, которое сотрудничает с правительством Украины и одновременноо с представителями европейских правительств в ЕС. И уже мы видим определенные прогнозы роста на 2% в следующем году, что просто беспрецедентно, учитывая войну, — сказала политик.

США помогут укрепить Вооруженные силы Украины

По словам Нуланд, работая над дальнейшей поддержкой Украины ежедневно и еженедельно, США также прилагают усилия в работе с Украиной и с союзниками Вашингтона над будущим нашей страны. По ее словам, США как можно быстрее помогут Украине получить современную, мощную армию, вооруженные силы, которые и “в дальнейшем будут обеспечивать безопасность, и мы будем предоставлять такую поддержку безопасности, чтобы врагу нельзя было дальше угрожать Украине”.

— Мы видим, как теперь возросла мощность военно-промышленного комплекса, чтобы производить те боеприпасы, которые нужны для поддержания Вооруженных сил Украины не только сегодня, но и в будущем. И мы создадим совершенно новую систему ПВО, и частью этого может стать предоставление Украине (истребителей. — Ред.) F-16, — отметила замгоссекретаря США.

Виктория Нуланд подчеркнула, что “если Украина не выиграет, если Путин не проиграет, то это зло будет нормальным во всем мире, а этого позволить нельзя”. Поэтому, считает она, нужно поддерживать Украину еще дополнительно, потому что Украина на стороне добра, она на стороне демократии, территориальной целостности и мира”.

Виктория Нуланд полагает, что США необходимо работать с вопросами безопасности, экономики, чтобы показать Путину, что “это кровотечение, которое понемногу истощает Россию сейчас, ему вернется”.

— Мы говорим о силах будущего. Мы уже начали концептуально оформлять вопросы финансирования, формирования таких сил вместе с нашими украинскими партнерами в рамках НАТО”, — заявила Нуланд.

Будущее Украины в НАТО и постоянно финансирование Джо Байдена

Нуланд также отметила, что “украинское будущее в НАТО также привязано к демократическим достижениям на этом пути… Это вопрос также и функциональности, способности реформироваться, способности борьбы с коррупцией, которая, к сожалению, стала одним из последствий прошлого, это вопрос надлежащего функционирования экономики, справедливой судебной системы, свободной прессы, — отметила заместитель госсекретаря США.

Кроме того, она сообщила, что “Конгресс США примет резолюцию, предусматривающую постоянное финансирование на все время президентства Байдена”.

— Самым большим уроком для тех, кто поддерживал путинизм в России, будет то, чтобы Украина не только пережила и выжила, но и расцвела как открытая, реформированная, чистая демократия, — заявила Виктория Нуланд.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления на форуме “Ялтинской Европейской Стратегии” заявил, что не верит в возможность достичь компромисса с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании российско-украинской войны.

Ранее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США Виктория Нуланд по просьбе Киева посетили Данию, где провели необъявленную встречу с представителями стран, которые не осудили войну РФ против Украины.

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