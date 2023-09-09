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Военная активность усиливается: эксперты МАГАТЭ зафиксировали более 20 взрывов вблизи ЗАЭС

Запорізька АЕС

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на оккупированной Запорожской АЭС, в течение последней недели слышали много взрывов.

Это свидетельствует о возможном признаке усиления военной активности в регионе, которая может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, общая ситуация на ЗАЭС остается крайне нестабильной.

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Начиная с прошлой субботы, команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а за последние несколько дней удалось зафиксировать еще несколько.

— Сообщения, которые я получаю от наших специалистов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли на некотором расстоянии от Запорожской АЭС. Тем не менее, я остаюсь глубоко обеспокоен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в это время повышенного военного напряжения в регионе, — отметил Гросси.

Напомним, 6 сентября представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что угроза совершения теракта российскими оккупантами на Запорожской АЭС уменьшилась.

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Война в Украине, Взрыв, ЗАЕС, МАГАТЕ, Російська агресія
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