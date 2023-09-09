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Валерий Савицкий, редактор ленты

Япония обещает дальнейшую поддержку Украины и усиление санкций против РФ

Денис Шмигаль і Йошімаса Хаяші

Большой бизнес Японии выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Украиной и готов предоставить нашей стране помощь в восстановлении жилья, обеспечении глобальной продовольственной безопасности, а также поддержать наш малый и средний бизнес.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши и представителями ведущих японских компаний, которая прошла 9 сентября в Киеве, сообщается в Telegram главы правительства.

— Поблагодарил Японию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за финансовую, гуманитарную поддержку, за санкции против РФ. Уже получили от Японии $2,1 млрд макрофинансовой помощи и продолжаем сотрудничество, — отметил Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина также добавил, что стороны ценят усилия японских партнеров в рамках G7 и ООН.

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Кроме того, участники встречи обсудили перспективы взаимодействия в восстановлении жилья, в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, в поддержке малого и среднего бизнеса и гуманитарном разминировании.

— Создаем благоприятный бизнес-климат для привлечения инвестиций. Рассчитываем, что японские компании станут резидентами Дія.City — пространства, которое дает уникальные правовые и налоговые преимущества, — отметил Денис Шмыгаль.

Йошимаса Хаяши заявил, что Япония и в дальнейшем будет поддерживать Украину, усиливать антироссийские санкции, помогать нашей стране в прохождении зимы.

Отмечается, что Токио передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования. Японские предприниматели, в свою очередь, представили конкретные проекты сотрудничества, в частности, в сферах связи, инфраструктуры и медицины.

Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Фото: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Фото: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Фото: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Фото: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній

Напомним, 28 июля Япония расширила санкции против РФ. С 5 августа в стране вступил в силу запрет на экспорт в Россию автомобилей, железнодорожных локомотивов, яхт, электрооборудования, текстильных тканей и других товаров.

Японские СМИ сообщили, что Токио рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия, произведенного совместно с другими странами. Это откроет путь к усилению военной поддержки Украины и к поставкам в другие страны истребителей, разрабатываемых совместно с Великобританией и Италией.

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Фото: Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

Денис Шмыгаль, Йошімаса Хаяші, макрофінансова допомога, Япония
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