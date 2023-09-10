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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Байден близок к принятию решения о предоставлении Украине ракет ATACMS — FT

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Financial Times заявил, что вопрос о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS поднимается в каждом разговоре с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

– В каждом разговоре с Джейком Салливаном этот вопрос (о предоставлении Украине ATACMS – Ред.) поднимается. Они понимают, что ATACMS очень нужны. Я верю, что это будет согласовано, и очень-очень скоро, – сказал Ермак.

По мнению руководителя Офиса украинского президента, в вопросе передачи ATACMS все произойдет так же, как и с истребителями F-16.

Журналисты Financial Times, отмечают что президент США Джо Байден близок к принятию решения о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

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Накануне западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты могут внести ракеты ATACMS в ближайший пакет помощи Украине.

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ATACMS, Война в Украине, Зброя для України, Російська агресія, США
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