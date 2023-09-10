Броня для пехоты. Что Украина может противопоставить российским танкам и как лучше пополнить танковый парк

Сегодня в Украине отмечают День танкистов, установленный согласно указу президента от 29 августа 1997 года во второе воскресенье сентября. Танковая армия является безоговорочной броней для нашей пехоты — с танками идут в наступление и закрепляются на отвоеванных территориях.

В состав механизированных и танковых войск Сухопутных войск ВСУ входят механизированные, мотопехотные и танковые бригады. На вооружении механизированных и танковых войск находятся танки Т-64, Т-72, Т-80; бронетранспортеры, БМП-1, БМП-1 с модулем, БМП-2, другие образцы вооружения.

Факты ICTV расспросили военного и политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко о том, какие танки мы имеем на вооружении сейчас и когда нам лучше обновлять танковый парк.

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По словам эксперта, весь танковый парк Вооруженных сил можно разделить на три категории: советские танки, трофейные и танки от западных партнеров.

К первой категории относятся советские танки, их модернизированные версии (Т-64БВ, Т-64БМ Булат, Т-80БВ, Т-72АМТ) и современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения Оплот. Последних, к сожалению, у нас единицы.

Стоит отметить, что, например, украинская модификация танка Т-72АМТ в свое время была лучше, чем российский аналог Т-72 образца 2016 года.

“Российский лендлиз”, или трофейные танки. В основном это советские танки, ведь в России их еще очень много. Но интересно то, что нашим военным удалось затрофеить около роты (14 единиц) Т-90 Прорыв — это российский основной боевой танк третьего поколения, который является глубокой модернизацией танка Т-72Б.

Стоит отметить, что трофейные танки — это хорошо, однако они в основном требуют хорошего ремонта, а на это нужно время. Кроме того, есть проблема в обеспечении 125-мм боеприпасами (советского образца), ведь сейчас нет достаточного производства.

Если говорить о танках западного образца, то это немецкие танки Leopard 1, Leopard 2А4, Leopard 2A6, британские Challenger 2 и ожидаем американские M1 Abrams. Леопардов Украине предоставили больше полка — примерно 70 единиц, танков Challenger 2 около эскадрона — 14 единиц.

Что касается Абрамсов, то в перспективе Украина должна получить батальон таких танков — около 30 единиц.

Leopard 1 нам передали больше всего — более сотни. Эти танки имеют очень хорошую пушку, но не такую надежную броню. То есть они уязвимы перед современными снарядами.

Сколько времени понадобится на обновление парка танков

Если говорить о производстве танков Оплот, то их должны собирать на наших предприятиях. Но понятно, что в условиях войны это невозможно — Россия, безусловно, будет пытаться бить ракетами в военные заводы.

— Мы не сможем перенести заводы под землю или вывезти за границу. Поэтому производство Оплотов во время войны просто невозможно, — отметил эксперт Александр Коваленко.

Еще одним не менее важным фактором является то, что производство танков — это довольно длительный процесс. Нужны месяцы, чтобы собрать одну боевую машину.

Лучшим и быстрым для Украины вариантом является пополнение танкового парка благодаря западным партнерам.

— Например, более 1 700 Леопардов сделали только для европейских стран, а что уж говорить о других странах. Тем машинам надо только провести техническое обслуживание и отремонтировать, — заявил Александр Коваленко.

Танковые баталии на войне

В первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину было много прямых танковых боев по всей линии фронта, в Черниговской и Киевской областях в частности. Россияне тогда очень быстро наступали, поэтому танковые подразделения обеих сторон вступали в дуэли.

Сейчас таких дуэлей нет. В 90% танки используются как огневая поддержка пехоты и артиллерия.

Нам все еще не хватает оружия и техники, чтобы полностью остановить продвижение врага, который уже более трех веков не дает Украине спокойно жить. Танки такие же важные, как и зенитные комплекты, боевые бронированные машины, самолеты — вся эта техника является залогом нашей справедливой победы.

Поэтому, без сомнения, танки остаются незаменимыми для армии, которая идет в контрнаступление.

Источник : Минобороны

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