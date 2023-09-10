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Это первая война, где использованы абсолютно все виды вооружений — Буданов

Кирило Буданов - керівник ГУР
Фото: Getty Images

Война против Украины не пошла на пользу режиму российского диктатора Владимира Путина, военная мощь РФ сильно уменьшилась.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Война не пошла на пользу путинскому режиму: экономика не выдерживает, это факт. Финансы держатся на запасах, а военная мощь сильно потеряла за время войны. Профессиональная армия, в общем понимании, закончилась прошлой осенью. Сейчас они воюют мобилизованными. Производство нового оружия и техники на абсолютно недостаточном уровне, — сказал он.

По словам разведчика, это первая война, где были использованы абсолютно все виды вооружения.

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— О какой эскалации можно говорить, если задействованы абсолютно все типы вооружений: от подводных лодок до стратегических бомбардировщиков. Нужно изменить логику: не все в руках Российской Федерации, и не все в руках других игроков на мировой арене, что-то зависит и от нас, — подчеркнул Буданов.

Он также добавил, что с точки зрения креативности и гибкости мы все еще побеждаем РФ, однако не стоит обесценивать врага.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов назвал несколько факторов, которые затрудняют контрнаступление, из-за чего оно может продолжиться и зимой.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, Кирилл Буданов, Росія
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