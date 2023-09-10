Максимально тяжело, прогресса нет: Лубинец о возвращении гражданских из плена РФ

Прогресса в работе над проработкой вариантов по возвращению гражданских украинцев из плена РФ нет, однако коммуникация с потенциальными странами, которые могут выступить посредниками и помочь открыть отдельную площадку для решения этих вопросов, продолжается.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Максимально трудно, прогресса нет. Из трех категорий граждан Украины, которыми мы занимаемся, — это дети, гражданские заложники, в том числе политические заключенные и военнопленные, худший прогресс у нас с гражданскими заложниками, — сказал Лубинец.

Он добавил, что не существует общепризнанных подходов.

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— Мы не можем их менять, как военнопленных, мы не можем их возвращать как детей… То есть по гражданским заложникам у нас худшая, самая сложная ситуация. По состоянию на сейчас у нас продолжается коммуникация с потенциальными странами, которые могут стать посредниками и могут помочь нам открыть отдельную площадку для решения этих вопросов, — рассказал Лубинец.

В начале июля 2023 года Лубинец заявлял, что сейчас прорабатывается несколько вариантов по возвращению гражданских украинцев из плена РФ.

Источник : УНН

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