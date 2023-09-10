Могут служить не на передовой: Лубинец предлагает отменить термин “ограниченно годен”

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил СНБО убрать формулировку “ограниченно годен”. Он отметил, что граждане Украины, которые имеют проблемы со здоровьем, могут нести службу, но не на передовой.

Об этом он сказал во время телемарафона Єдині новини.

— Относительно решения “ограниченно годен”: мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, которые не имеют нарушений, не имеют проблем со здоровьем, как “непригодные”, а гражданам Украины, которые имеют явные проблемы со здоровьем, есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки “ограниченно годен”. Это требует урегулирования, — говорит омбудсмен.

Лубинец сообщил, что этот вопрос был рассмотрен на заседании СНБО, на котором он предложил исключить формулировку “ограниченно годен”. По мнению омбудсмена, гражданин Украины должен быть либо годным к военной службе, либо непригодным.

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— Если, например, по своему здоровью он не может выполнять боевые задачи с автоматом в руках непосредственно на передовой и у него есть, скажем, проблемы с позвоночником, то он может служить в штабе или быть частью ракетных войск, заниматься информационными технологиями в военной сфере, — отметил Лубинец.

По его словам, он дал рекомендацию на СНБО с целью урегулирования вопроса о пригодности через определение военных специальностей.

По мнению Лубинца, этот процесс должен четко указывать гражданам Украины, что если они пригодны, но имеют проблемы по здоровью, то они пригодны для службы в определенных войсках, которые, например, не связаны с передовой линией.

Он также отметил, что данная процедура должна быть максимально прозрачной, понятной для граждан и цифровизированной. Кроме того, доступ к электронным базам данных должны иметь граждане, врачи и институты, осуществляющие парламентский контроль.

По его мнению, это позволит предотвратить коррупцию и обеспечит возможность реальной защиты прав граждан в случае их нарушения.

Кроме того, Лубинец сообщил, что сейчас уже осуществлена проверка 75% военно-врачебных комиссий, а оставшиеся 25% планируется проверить до конца сентября.

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