На Таврическом направлении украинские военные продвинулись вперед на 1 км — Тарнавский

На Таврическом направлении украинские военные смогли продвинуться вперед более чем на 1 км.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

Кроме того, он заявил, что артиллерийские подразделения украинской армии в течение суток выполнили 1391 огневую задачу.

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— За последние сутки потери врага составили 226 человек (безвозвратные — 72, раненые — 149, плен — 5), — написал он в Telegram.

Кроме того, Тарнавский отметил, что было уничтожено 27 единиц военной техники врага. В частности, 3 танка, 2 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 2 РСЗО, 9 БпЛА, 5 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники.

Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага.

К слову, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Украины будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды, даже если освобождать оккупированные территории станет труднее.

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