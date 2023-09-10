Путин превратил РФ в фабрику геноцида. Снайдер о коллективной ответственности россиян за преступления в Украине

Россияне должны понести коллективную ответственность за все кровавые преступления, совершенные против украинского народа.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал американский историк и писатель Тимоти Снайдер.

По его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин превратил Россию в фабрику геноцида.

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– Я считаю важным повторять, что геноцид – это ответственность каждого. Потому что это делается с другим народом, но это делается во имя моего народа. К тому же слишком много людей вовлечено в это, и риторика поддержки геноцида очень распространена. Если ты гражданин России и хочешь, чтобы Россия была лучше, ты должен понести ответственность. Это очень важно, – сказал он.

Снайдер отметил, что россияне должны проиграть войну и они “должны знать, что проиграли войну.”

– Я считаю, что лучшее, что можно сделать для России, это убедиться, что она проигрывает. По многим причинам. Также из-за примеров, которые дает история. Расплата империи начинается только после того, как империя терпит крах, – подчеркнул эксперт.

Напомним, Тимоти Снайдер заявил, что развязанная Россией война является геноцидом не только для украинского народа, но и для некоторых народов РФ. Москва целенаправленно посылает представителей национальных меньшинств умирать в Украину.

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