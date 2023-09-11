РФ запустила ударные БпЛА: на Черниговщине работает ПВО

Вечером 10 сентября на Черниговщине прогремели взрывы. По предварительной информации, сработали силы украинской противовоздушной обороны.

Как известно, российские оккупанты запустили по территории Украины ударные беспилотники.

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения Shahed-136 в Черниговской и Сумской областях.

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