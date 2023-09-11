РФ запустила ударные БпЛА: на Черниговщине работает ПВО
Вечером 10 сентября на Черниговщине прогремели взрывы. По предварительной информации, сработали силы украинской противовоздушной обороны.
Как известно, российские оккупанты запустили по территории Украины ударные беспилотники.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения Shahed-136 в Черниговской и Сумской областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 564-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик