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Валентина Чорна, редактор ленты

РФ запустила ударные БпЛА: на Черниговщине работает ПВО

РФ запустила ударные БпЛА: на Черниговщине работает ПВО

Вечером 10 сентября на Черниговщине прогремели взрывы. По предварительной информации, сработали силы украинской противовоздушной обороны.

Как известно, российские оккупанты запустили по территории Украины ударные беспилотники.

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения Shahed-136 в Черниговской и Сумской областях.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 564-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Російська агресія, Черниговская область
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