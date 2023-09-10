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Илья Нежигай, редактор ленты

В Минобороны рассказали, чего не хватает ВСУ для “очень быстрой” деоккупации территорий

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Вооруженные силы Украины способны очень быстро освободить оккупированные россиянами территории, впрочем это затрудняют усеянные минами поля, которые оккупанты успели установить, и отсутствие паритета в количестве оружия с армией РФ.

Об этом в интервью Голосу Америки заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, сегодня украинские Вооруженные силы являются примером воинов с очень высоким уровнем профессионализма и опытом войны, а дух защитников Украины остается таким же по силе, как и в начале войны.

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Вместе с тем, говорит Маляр, Украине не хватает паритетного с россиянами количества оружия.

— При наличии хотя бы равного (оружия с противником, — Ред.), нам бы удалось очень быстро освободить наши территории, — говорит она.

Заместитель министра обороны назвала необходимые условия, при которых возможно успешное и быстрое контрнаступление.

Анна Маляр говорит, что Украина и украинцы очень ценят международную помощь и хорошо осознают, что без нее не смогли бы освобождать территории и побеждать. В то же время оккупанты имеют сегодня гораздо больше вооружения, чем Украина. Поэтому ВСУ не имеют возможности “отвечать россиянам паритетно таким же количеством, скажем, обстрелов, как это делают они”.

Не хватает ресурсов также и для использования дальнобойного оружия, чтобы полностью освободить территорию в радиусе временно оккупированных территорий.

— К сожалению, мы ежедневно страдаем от ракетных атак на гражданскую и военную инфраструктуру. И мы не можем сегодня на полную закрыть небо, — говорит Анна Маляр.

По словам заместителя главы Минобороны, это не дает возможности реализовать наступление ВСУ так быстро, как хотелось бы.

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Источник: Голос Америки
Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Міноборони
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