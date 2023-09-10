В Минобороны рассказали, чего не хватает ВСУ для “очень быстрой” деоккупации территорий

Вооруженные силы Украины способны очень быстро освободить оккупированные россиянами территории, впрочем это затрудняют усеянные минами поля, которые оккупанты успели установить, и отсутствие паритета в количестве оружия с армией РФ.

Об этом в интервью Голосу Америки заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, сегодня украинские Вооруженные силы являются примером воинов с очень высоким уровнем профессионализма и опытом войны, а дух защитников Украины остается таким же по силе, как и в начале войны.

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Вместе с тем, говорит Маляр, Украине не хватает паритетного с россиянами количества оружия.

— При наличии хотя бы равного (оружия с противником, — Ред.), нам бы удалось очень быстро освободить наши территории, — говорит она.

Заместитель министра обороны назвала необходимые условия, при которых возможно успешное и быстрое контрнаступление.

Анна Маляр говорит, что Украина и украинцы очень ценят международную помощь и хорошо осознают, что без нее не смогли бы освобождать территории и побеждать. В то же время оккупанты имеют сегодня гораздо больше вооружения, чем Украина. Поэтому ВСУ не имеют возможности “отвечать россиянам паритетно таким же количеством, скажем, обстрелов, как это делают они”.

Не хватает ресурсов также и для использования дальнобойного оружия, чтобы полностью освободить территорию в радиусе временно оккупированных территорий.

— К сожалению, мы ежедневно страдаем от ракетных атак на гражданскую и военную инфраструктуру. И мы не можем сегодня на полную закрыть небо, — говорит Анна Маляр.

По словам заместителя главы Минобороны, это не дает возможности реализовать наступление ВСУ так быстро, как хотелось бы.

Источник : Голос Америки

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