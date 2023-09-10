Ночью над Киевом было уничтожено более 20 беспилотников

В ночь на воскресенье, 10 сентября, Россия атаковала Киев беспилотниками. Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов.

Об этом сообщает КГВА.

Указано, что БпЛА заходили на столицу группами и с разных направлений. Силам ПВО удалось уничтожить более 20 беспилотников. Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа Shahed.

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Обломки упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. При этом большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию.

— Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни), — говорится в сообщении.

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