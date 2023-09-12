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Небытов пошел на повышение. Назначен новый глава полиции Киевской области

Небытов пошел на повышение. Назначен новый глава полиции Киевской области
Фото: Нацполиция

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал Андрей Небытов заявил, что уходит с должности. Вместо него будет Анатолий Щадило.

О своем увольнении Небытов написал в Facebook.

— Для меня четыре года службы во главе полиции Киевской области пришли к своему завершению. Это невероятный опыт и важный этап моей жизни. Я искренне благодарен каждому, с кем мы прошли этот путь, с кем бок о бок выстояли в самое сложное время полномасштабного вторжения российской армии в феврале 2022 года, — заявил он.

В полиции Киевской области сообщили, что Небытова назначили заместителем главы Нацполиции Украины. Руководитель органа Иван Выгивский поблагодарил его за работу и пожелал успехов на новой должности.

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Напомним, что Небитов возглавлял областное управление Киевской области с 2019 года.

В то же время новым руководителем ГУ Нацполиции на Киевщине стал генерал полиции третьего ранга Анатолий Щадило.

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звільнення, Киевская область, Национальная полиция
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