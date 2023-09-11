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Валентина Чорна, редактор ленты

Умеров провел первый разговор с главой Пентагона Остином: о чем говорили

Ллойд Остін, Рустем Умєров

В понедельник, 11 сентября, новый министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Остин поздравил Умерова с назначением на должность и заверил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину.

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— Министр Остин сообщил последнюю информацию о работе над помощью по безопасности для Украины и обменялся взглядами с министром Умеровым о приоритетах в поддержке для срочных потребностей Украины на поле боя и развития возможностей в долгосрочной перспективе, — говорится в сообщении Пентагона.

Кроме того, министры обсудили повестку дня встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которая состоится на одноименной авиабазе в Германии 19 сентября.

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Война в Украине, Ллойд Остин, Пентагон, Рустем Умєров
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