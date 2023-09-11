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Валентина Чорна, редактор ленты

За три месяца работы Единого реестра оружия поступило более 57 тыс. заявлений на получение разрешений — МВД

Вогнепальна зброя
Фото: Depositphotos

С июня в Едином реестре оружия авторизовалось более 30 тыс. пользователей, а количество заявлений на получение разрешений превысило 57 тыс.

Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко,

— В июне этого года мы запустили Единый государственный реестр оружия, которым усиливаем контроль за оборотом оружия и существенно упрощаем процесс его оформления. За неполные три месяца работы мы получили более 57 тыс. заявлений на получение различных видов разрешений. В Едином окне гражданина авторизовалось более 30 тыс. пользователей, — говорится в сообщении.

Клименко отметил, что МВД Украины работает системно, чтобы каждый украинец был защищенным, особенно во время войны и в послевоенный период.

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— Для этого мы разработали и уже реализуем комплекс проектов в рамках Безопасной среды, который является составляющей Украинской доктрины, анонсированной президентом Украины. Запуск ЕРЗ, четкий учет оружия и контроль за его оборотом является важной частью наших мер безопасности. Каждая единица оружия должна быть учтена и зарегистрирована, — добавил министр.

Всего с 23 июня в реестр поступило:

  • 57 272 заявления о разрешении на оружие;
  • 49 977 решений было принято о предоставлении соответствующих разрешений;
  • 30 093 человека авторизовались в Едином окне гражданина;
  • 9 077 человек воспользовались чат-ботом.
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За три месяца работы Единого реестра оружия поступило более 57 тыс. заявлений на получение разрешений — МВД

Игорь Клименко, Война в Украине, Зброя, МВД
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