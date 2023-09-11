За выходные на Закарпатье почти 60 мужчин пытались нелегально пересечь границу

В эти выходные на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали 56 мужчин, которые пытались сбежать в соседние Венгрию и Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

— Большинство из них были замечены в ходе озабоченного поиска “слабых мест” на границе. И закончился он для всех задержанием, админответственностью и запятнанной репутацией, — говорится в сообщении.

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Источник : Госпогранслужба

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