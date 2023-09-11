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За выходные на Закарпатье почти 60 мужчин пытались нелегально пересечь границу

За выходные на Закарпатье почти 60 мужчин пытались нелегально пересечь границу
Фото: Госпогранслужба

В эти выходные на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали 56 мужчин, которые пытались сбежать в соседние Венгрию и Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

— Большинство из них были замечены в ходе озабоченного поиска “слабых мест” на границе. И закончился он для всех задержанием, админответственностью и запятнанной репутацией, — говорится в сообщении.

За выходные на Закарпатье почти 60 мужчин пытались нелегально пересечь границу
За выходные на Закарпатье почти 60 мужчин пытались нелегально пересечь границу
За выходные на Закарпатье почти 60 мужчин пытались нелегально пересечь границу
ДПСУ
За выходные на Закарпатье почти 60 мужчин пытались нелегально пересечь границу
За выходные на Закарпатье почти 60 мужчин пытались нелегально пересечь границу
За выходные на Закарпатье почти 60 мужчин пытались нелегально пересечь границу
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Источник: Госпогранслужба
Война в Украине, Госпогранслужба, Закарпатье
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