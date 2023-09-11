Бедрак Виктория, редактор ленты
За выходные на Закарпатье почти 60 мужчин пытались нелегально пересечь границу
В эти выходные на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали 56 мужчин, которые пытались сбежать в соседние Венгрию и Румынию.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
— Большинство из них были замечены в ходе озабоченного поиска “слабых мест” на границе. И закончился он для всех задержанием, админответственностью и запятнанной репутацией, — говорится в сообщении.
Сейчас смотрят
Источник: Госпогранслужба
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик