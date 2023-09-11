ВСУ освободили 1,5 кв. км на Юге, продвигаются в районе Работино и Вербового

В течение прошлой недели Силы обороны освободили 1,5 кв. км на Юге.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на Южном фронте продолжается наступление ВСУ. Украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны РФ, но “уже кое-где прорвана первая линия обороны” и “наши войска движутся дальше”.

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— Есть продвижение, определенные успехи. За прошедшую неделю у нас там 1,5 кв. км освобождено, — сказала Маляр.

Заместитель главы Минобороны отметила, что в ходе наступательных действий украинские защитники имели успехи южнее Работино и западнее Вербового.

Ранее стало известно, что Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.

Источник: Military Media Center

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