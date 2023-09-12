100 млн грн от Cosmolot на дроны: 15 различных подразделений ВСУ получили Punisher

Cosmolot предоставил 100 млн грн на дроны, первая партия которых уже отправилась на фронт.

Что о новых “птичках” говорят военные — читайте в материале.

15 различных подразделений ВСУ получили обновленный дрон Punisher или Каратель. Деньги на изготовление предоставил украинский бизнес, в частности Cosmolot.

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Сами разработчики называют его самым быстрым и самым тихим в Украине. Птичка разгоняется до 200 км в час, а максимальная дальность полета — 45 км.

Идеолог проекта производства ударного беспилотника Максим Субботин говорит, что на партии, которую финансировала компания Cosmolot, стоит комплект модернизации, который делает дроны устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащий и профессиональный пилот дронов Андрей проверяет соединение со станцией управления нового украинского ударного беспилотника, который поедет бить оккупантов на фронт.

— На самолете необходимо проверить все системы. И обязательно все управляющие элементы, — говорит военнослужащий ВСУ Андрей.

Беспилотник экономный, потому что многоразовый. Сбрасывает на голову россиян 2,5 кг взрывчатки и возвращается. Без такой техники отвоевывать украинские земли чрезвычайно сложно, признаются бойцы. А потери дронов на передовой большие. Военные говорят, Панишеры уже показали себя как максимально точные птички.

— Он в определенных моментах может быть гораздо эффективнее арты, потому что он очень точно работает. Днем, если мы делаем несколько вылетов — это каждый раз поврежденный или уничтоженный грузовик. А это значит, что они не подвезут ни снаряды, ни еду своим этим оркам, — говорит военнослужащий ВСУ Ярема.

Пока это только первые 15 дронов, которые поехали уничтожать врага на фронт. В целом партия обновленных беспилотников будет составлять 50 самолетов. На их изготовление компания Cosmolot предоставила 100 млн грн чтобы помочь нашим бойцам ускорить победу.

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