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Валерий Савицкий, редактор ленты

Нервная подготовка: россияне укрепляются в Токмаке из-за приближения ВСУ

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российская Федерация начала увеличивать количество военных во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации от подполья, в городе фиксируется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений.

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Также во временно оккупированном Токмаке и районе фиксируется увеличение количества личного состава и военной техники россиян.

— Оккупанты видят, как Силы обороны продвигаются вперед и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Токмаке началась эвакуация оккупационной администрации. Решение связано с приближением линии фронта из-за постепенного продвижения Сил обороны Украины в рамках контрнаступления.

28 августа Вооруженные силы освободили село Работино в Запорожской области. Это создало плацдарм на пути к освобождению Токмака и дальнейшего продвижения Сил обороны на юг.

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Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Токмак
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