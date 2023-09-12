Нервная подготовка: россияне укрепляются в Токмаке из-за приближения ВСУ
Российская Федерация начала увеличивать количество военных во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации от подполья, в городе фиксируется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений.
Также во временно оккупированном Токмаке и районе фиксируется увеличение количества личного состава и военной техники россиян.
— Оккупанты видят, как Силы обороны продвигаются вперед и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Токмаке началась эвакуация оккупационной администрации. Решение связано с приближением линии фронта из-за постепенного продвижения Сил обороны Украины в рамках контрнаступления.
28 августа Вооруженные силы освободили село Работино в Запорожской области. Это создало плацдарм на пути к освобождению Токмака и дальнейшего продвижения Сил обороны на юг.
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